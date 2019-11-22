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«Мое тело заморозили»: Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости

Певица призналась, что сохранять красоту ей помогают ухаживания молодых мужчин.

«Мое тело заморозили»: Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости
Ирина Салтыкова. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Ирина Салтыкова и в свои 53 продолжает привлекать внимание мужчин, которые гораздо моложе ее. При этом в интервью порталу wday.ru она призналась, что настороженно относится к современным beauty-процедурам. Артистка поделилась, как однажды прошла метод криотерапии. 

«На две минуты мое тело заморозили при температуре минус 110 градусов. Было страшно», — призналась Ирина. Однако добавила, что не пожалела о результате. Оказалось, холодный воздух отлично предотвращает появление новых морщин. 

Ирина Салтыкова
Ирина Салтыкова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Салтыкова подчеркнула, что большую роль в сохранении природной красоты и молодости играют ухаживания мужчин моложе ее. Она призналась, что ее часто принимают за сестру 31-летней дочери. Певица заметила, что всегда предупреждает юных ухажеров: мол, она гораздо старше них. Но, по ее словам, настоящих джентльменов это не останавливает. 

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бьюти-процедурызвездаИрина Салтыковакриотерапия
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«Мое тело заморозили»: Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости
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