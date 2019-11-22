Свои люди: сын Наташи Королевой встречается с дочерью ее концертного директора

17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко обзавелся новой пассией. Снимки с девушкой несовершеннолетний Архип опубликовал на личной странице в Instagram. Выяснилось, что на смену бывшей участнице «Дома-2» Марии Слугиной пришла Лиза Наринская.

Журналисты выяснили, что Лиза является дочерью концертного директора Наташи Королевой — Марины Наринской. Так ли это на самом деле, пока не известно. Сам Архип Глушко Елизавету как свою девушку не представлял, но активно размещает с ней свои снимки. Так, на одном из них юноша трепетно обнимает Лизу за плечо в кафе в одном из торговых центров. Уже в следующем кадре ребята выглядят еще счастливее.

«Нас ждет что-то интересное», — сопроводила совместное фото загадочной подписью Лиза.

Появилась пара вместе и на красной дорожке. Ребята выглядели радостными, наслаждались обществом друг друга и самой Королевой. Архип и Лиза громко смеялись и дурачились, чем очень радовали своих мам.

Напомним, с предыдущей пассией Архип Глушко расстался в конце октября. Юноша и экс-участница «Дома-2» выстраивали отношения полгода, но затем приняли решение расстаться. Причиной, по слухам, стало темное прошлое Марии.