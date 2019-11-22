«Величайшая пропагандистская машина в истории»: британский комик раскритиковал соцсети

Актер, сыгравший Бората, считает, что Интернет-компании должны нести ответственность за то, что публикуется в Сети.

Британский актёр Саша Барон Коэн обрушился пламенной речью на популярные социальные сети. В четверг, 21 ноября, комик выступил на антисемитском саммите и назвал сайты, на которых мы с вами сидим целый день, «стоками фанатизма».

Напомним, сам артист прославился тем, что снимал фильмы с собой в главной роли, где было полно расистских шуток и предубеждений. Причем, далеко не все участники картин знали, что их снимают в кино. Некоторые просто говорили то, что думают, пока Саша изображал перед ними эпатажного персонажа. Так у Коэна появились скандальные фильмы «Борат», «Бруно» и «Диктатор».

Так вот, актер обрушился с критикой на популярные сайты, такие как Google, YouTube и Twitter, мол, они недостаточно уделяют внимания отслеживанию и удалению ненавистнических комментариев.

«Я просто комик, не ученый, но мне ясно одно: вся эта ненависть и насилие распространяется горсткой Интернет-компаний, которые составляют величайшую пропагандистскую машину в истории», — цитирует Коэна Washington Post.

Но больше всего от актера досталось «Фейбуку» и его главе Марку Цукербергу, который недавно заявил, что строгие правила для постов в социальных сетях ущемляют свободу выражения людей.

«Если неонацист заходит в ресторан, начинает угрожать другим клиентам и говорит, что хочет убить евреев, должен ли владелец частного ресторана подать ему элегантную еду из восьми блюд? Конечно, нет! Владелец ресторана имеет все законные права, и, я бы даже сказал, моральную обязанность выгнать этого нациста», — привел сравнение Коэн.

В финале своей речи он предложил подчинить платформы социальных сетей тем же правилам, что и средства массовой информации, и привлечь Интернет-компании к ответственности за вред, нанесенный их продуктами.