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Сама по себе: Наргиз сумела прорваться в европейские топ-чарты

Сразу два трека Закировой были зафиксированы в сегменте iTunes.

Сама по себе: Наргиз сумела прорваться в европейские топ-чарты
Наргиз Закирова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3HL2oeiay8/

Сразу два трека Наргиз появились в европейском сегменте iTunes. Этот факт стал своеобразным успехом для самой 47-летней исполнительницы, которая недавно расторгла контракт с Максимом Фадеевым. О том, что песни вошли в рейтинг, сама Закирова рассказала в личном микроблоге в Instagram. Наргиз отметила, что речь идет о песнях «Мама» и «Войди».

«Где родился, так и пригодился? Это точно не про меня. Скорее: «Нет пророков в своем отечестве». Громко, но факт. Ну не ура ли, товарищи?» — выразила впечатления певица.

Примечательно, что в последнее время в карьере Наргиз было не так все гладко, как бы того хотелось фанатам ее творчества. Артистка расторгла контракт с продюсером Максимом Фадеевым и вынуждена была с нуля сочинять песни. После этого Закирову ждал тур по городам России. Сама Наргиз тогда заявила, что в ее конфликте с Фадеевым она винит Ольгу Серябкину — мол, именно из-за нее продюсер принял решение расторгнуть деловые отношения.

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Закирова новостиМаксим ФадеевНаргиз Закироватоп iTunesчарт
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Сама по себе: Наргиз сумела прорваться в европейские топ-чарты
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