Подписчики раскрыли секрет «гаишного проклятия» Ксении Бородиной

Телеведущая пожаловалась в Instagram на чрезмерное внимание со стороны сотрудников ГИБДД.

Телеведущая Ксения Бородина удивилась, почему ее так часто останавливают на дороге сотрудники ГИБДД. 36-летняя звезда экрана уверяет, что всегда едет пристегнутая, без тонировки и даже старается не нарушать, но, несмотря на это, стражи порядка выберут остановить именно ее, а не водителей с очевидными нарушениями.

Женщина предполагает, что это происходит от того, что полицейским гораздо приятнее общаться с ней, чем с недобросовестными автомобилистами.

«А еще у меня примета: если гаишник остановил, то все — в течение недели каждый день будут тормозить. Потом на месяц передышка. Прям это правило всегда работает. Не знаю, почему так», — написала ведущая в Instagram.

В комментариях под постом Ксения отметила, что гаишники останавливают ее для обычной проверки документов и всегда узнают ее в лицо.

«Так для этого и тормозят — чтобы с тобой пообщаться. А потом вечером жене с детьми рассказать», — написал Бородиной один из подписчиков. «Потом всем своим гаишникам передают номер машины, что там Ксения Бородина, вот они и начинают останавливать», — добавил другой.

Так и раскрылась загадка таинственной приметы Ксении Бородиной.