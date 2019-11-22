ЗВЕЗДЫ

Подписчики раскрыли секрет «гаишного проклятия» Ксении Бородиной

Телеведущая пожаловалась в Instagram на чрезмерное внимание со стороны сотрудников ГИБДД.

Подписчики раскрыли секрет «гаишного проклятия» Ксении Бородиной
Ксения Бородина не любит тратить время на разговоры с гаишниками. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина удивилась, почему ее так часто останавливают на дороге сотрудники ГИБДД. 36-летняя звезда экрана уверяет, что всегда едет пристегнутая, без тонировки и даже старается не нарушать, но, несмотря на это, стражи порядка выберут остановить именно ее, а не водителей с очевидными нарушениями.

Женщина предполагает, что это происходит от того, что полицейским гораздо приятнее общаться с ней, чем с недобросовестными автомобилистами.

«А еще у меня примета: если гаишник остановил, то все — в течение недели каждый день будут тормозить. Потом на месяц передышка. Прям это правило всегда работает. Не знаю, почему так», — написала ведущая в Instagram.

В комментариях под постом Ксения отметила, что гаишники останавливают ее для обычной проверки документов и всегда узнают ее в лицо.

«Так для этого и тормозят — чтобы с тобой пообщаться. А потом вечером жене с детьми рассказать», — написал Бородиной один из подписчиков.

«Потом всем своим гаишникам передают номер машины, что там Ксения Бородина, вот они и начинают останавливать», — добавил другой.

Так и раскрылась загадка таинственной приметы Ксении Бородиной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

вождение автомобиляГАИГИБДДДПСКсения Бородинаполиция
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Подписчики раскрыли секрет «гаишного проклятия» Ксении Бородиной
Интересно?
Поделись с друзьями: