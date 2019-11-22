Реальная история: Эдвард Нортон спас Леонардо ДиКаприо от смерти

Во время съемки передачи Джонатана Росса актер Эдвард Нортон рассказал, как ему довелось спасти жизнь звезды Голливуда — Леонардо ДиКаприо, пишет издание Mirror. Все произошло на Галапагосских островах в далеком 2010 году, на съемочной площадке. Как рассказал актер, в тот момент проходили занятия по плаванию вместе с профессиональным океанологом Сильвией Эрл. Во время изучения подводных глубин рядом с актерами проплыла стая пятнистых скатов и ДиКаприо поплыл за ними, чтобы сделать несколько фотографий.

Эдвард Нортон опытный дайвер и понял, что пора возвращаться на сушу, а также заметил, что Леонардо начал паниковать и брыкаться в воде. Догадка оказалась верной — кислород у звезды был на исходе, ситуация становилась критической. Если бы Нортон не заметил проблему товарища, то страшно предположить, чем могло закончиться это водное приключение. К счастью, беды не случилось и оба актера продолжают радовать нас участием в отличных фильмах.