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Виктор Рыбин узнал о рождении сына Василия по радио

По словам музыканта группы «Дюна», он просто опоздал в роддом.

Виктор Рыбин узнал о рождении сына Василия по радио
Рыбин опоздал в роддом, где рожала Сенчукова/http://globallookpress.com/

Певец Виктор Рыбин стал гостем вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии музыкант признался, что узнал о рождении своего сына Василия в 1999 году по радио.

«Суета какая-то была, и я опоздал в роддом. Еду и слышу, как по радио говорят, что у солиста группы «Дюна» родился сын. Через полчаса после рождения Васи я влетел в роддом. Мне его вынесли в смешной шапочке. Присмотрелся, правда, пацан», — сказал Виктор Рыбин.

Как отметил певец, с ребенком нянчились все. Особенно бабушки и дедушки. Сейчас Василий уже вырос и превратился в настоящего красавца. Он учится во МГИКе на режиссера театральных представлений.

При этом супруга Виктора Рыбина призналась, что за несколько лет до рождения Василия она была беременна, но приняла решение сделать аборт. «Так сложилось. Был такой момент в нашей судьбе. Я решила, что ребенка нам не надо. Это было мое решение. Были определенные сложности. Зато сейчас у нас есть Вася», — сказала исполнительница.

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Тэги:

Василий РыбинВиктор РыбинНаталья СенчуковаПрограмма "Судьба человека"
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Виктор Рыбин узнал о рождении сына Василия по радио
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