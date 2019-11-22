Посуда, картины, полотенца: что подарили Дарье Клюкиной на свадьбу

Модель, актриса и звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина наконец-то решилась похвастаться свадебными подарками, полученными два месяца назад во время бракосочетания с Владимиром Чоповым. В церемонии принимали участие только самые близкие для пары люди: родители и лучшая подруга невесты — Дуся Бубель. Но спустя пару недель пара все же организовала бурный праздник в Италии, на берегу озера Комо.

Свадьба «холостячки» и топ-менеджера «Газпрома» Владимира Чопова прошла отлично, а как иначе, когда вел ее Николай Басков, а среди гостей были Кети Топурия, Яна Рудковская и Дима Билан. Что же подарили новой ячейке общества дорогие гости? Дарья показала все подарки в сторис, среди них: набор полотенец, рамки для фотографий, вазы, набор антикварной посуды и картины. Наверняка были и более дорогие подарки, но в кадре Клюкина их не продемонстрировала, а быть может, топ-менеджеру «Газпрома» и не нужно ничего дарить, у него и так все есть.