ЗВЕЗДЫ

После «измены» жены Гарик Харламов погнался за Глюкозой

Юморист снялся в клипе, в котором его персонаж потерял голову от певицы.

После «измены» жены Гарик Харламов погнался за Глюкозой
Харламов станцевал с Глюкозой. Фото: стоп-кадр из клипа певицы «Танцевач».

22 ноября певица Глюкоза представила поклонникам новый клип. Видео на песню «Танцевач», ожидаемо, наполнен танцами, красивыми костюмами и даже наркотическими трипами.

Но главным сюрпризом для зрителей стала неожиданная роль Гарика Харламова. Известный шоумен сыграл в клипе роль швейцара, который при виде шикарной Глюкозы, приехавшей в клуб, потерял голову и начал преследовать ее.

Собственно, роль у Гарика получилась даже более яркая, чем у самой певицы. Со своими гримасами и ужимками юморист удачно разбавил гламурный клип, напомнив всем еще раз, что он — хороший актер.

Однако за влюбленным преследованием Харламова красотки-Глюкозы наблюдать вдвойне интереснее на фоне скандала, который произошел с его женой — актрисой Кристиной Асмус. Напомним, супруга Гарика снялась в очень откровенной постельной сцене фильма «Текст», после чего некоторые зрители стали говорить о том, что артистка «наставила рога» своему мужу. Харламов, конечно, принялся защищать свою благоверную, настаивая, что актерская игра не имеет никакого отношения к их браку. Но одновременно с этим шоумен снялся в клипе, в котором он сам страстно желает другую женщину. Пойди их разбери, эти звездные семьи…

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После «измены» жены Гарик Харламов погнался за Глюкозой
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