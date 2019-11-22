Немного понтов: Виктория Боня показала дом в Лондоне

В этом году телезвезда переехала вместе с дочкой из Монако в Великобританию.

Телеведущая Виктория Боня записала видеоролик на Youtube, в котором провела экскурсию по своим новым апартаментам в Лондоне. Звезда переехала из Монако в столицу Великобритании, хотела в Америку, но отец ее дочери Анджелины не позволил, не захотел, чтобы ребенок жил так далеко.

Дизайн нового места проживания Виктории в серых тонах, гостиная совмещена с кухней, что является довольно популярной современной тенденцией. Телеведущая рассказала, что в доме довольно прохладно, но она с Анджелиной справляются с этой проблемой. Кухня оборудована по последнему слову техники, а главное, вся эта утварь не просто элемент декора, Боня любит готовить и частенько балует дочь кулинарными изысками.

Звезда рассказала, что не очень экономно относится к одежде, покупает вещи и надевает их пару раз или вовсе навсегда оставляет в шкафу. В эпоху заботы об экологии и глобальной переработки отходов подобное отношение вызывает недоумение. Как призналась дочь звезды, Анджелина, в Лондоне ей не нравится. Она пыталась убедить маму вернуться в Монако, но пока безуспешно, Виктория предпочитает строить карьеру в столице Великобритании, а также помочь дочке профессионально заниматься конным спортом.