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Дочь Виктора Рыбина родилась весом чуть больше килограмма

От второго брака у музыканта на свет появилась Мария, которая служит капитаном полиции.

Дочь Виктора Рыбина родилась весом чуть больше килограмма
Рыбин ради Сенчуковой ушел от второй жены/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил свой неудачный брак с девушкой по имени Елена. Они расписались в 1985 году. Вскоре на свет появилась дочь Мария.

Дочь Виктора Рыбина. Фото
Дочь Рыбина родилась недоношенной/Кадр из программы «Судьба человека»

«Это была некая тихая гавань, в которой я спрятался. Настоящей любви между нами не было. Я вообще не хотел нырять в брак, но как-то было неудобно. Все-таки совместный ребенок. Да и родители ее настояли. Маша родилась чуть больше килограмма – ее вес был 1 кг 400 грамм. Там у Лены было много противопоказаний к родам. Но мы Машу выходили. Она четыре месяца пролежала в боксе. Гитарист нашей группы Валера сдавал для нее кровь. У них одна группа», — сказал музыкант.

Как сказал Рыбин, у его дочери характер его матери. Она закончила Юридический институт. Пошла работать в полицию. Устроилась инспектором по делам несовершеннолетних в Химках.

При этом со второй женой Виктор Рыбин вскоре расстался, потому что встретил певицу Наталью Сенчукову, свою третью супругу. «Наступил момент, когда надо было с женой поговорить. Лена мне сказала тогда: «А как же мы?» Мне, конечно, хотелось сквозь землю провалиться, но я был по уши влюблён и ничего не мог с собой поделать», — сказал музыкант.

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Тэги:

Виктор РыбинЕлена РыбинаНаталья СенчуковаПрограмма "Судьба человека"
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Дочь Виктора Рыбина родилась весом чуть больше килограмма
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