Жена Преснякова-младшего вспомнила, как впервые попробовала алкоголь

Еще месяц назад возлюбленная Владимира Преснякова-младшего решила откровенно признаться в том, что на протяжении долгих лет она вводила в заблуждение своего избранника только ради поддержания семейной гармонии. Как выяснилось, девушка из года в год говорила мужу «неправду», скрывая от музыканта свою сокровенную тайну. По словам артистки, каждое утро возлюбленный готовил для нее чашечку капучино с молоком, в то время, как сама Наталья предпочитает исключительно черный кофе — американо или экспрессо.

«Вова, прости! Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе — бомба, это — неправда!» — заявила Подольская.

Кроме того, знаменитость решила высказаться и на тему алкоголя. Приведя в пример собственный жизненный опыт. По словам певицы, свой первый спиртной напиток она попробовала еще будучи подростком, на одной из дискотек. Эту историю девочка запомнила на всю жизнь. Даже сейчас Наталье было трудно подобрать нужные слова, чтобы описать все происходящее. Особенно стыдно Подольской было перед мамой. Нина Антоновна не стала ругать дочь, на следующее утро женщина предложила Наташе выпить «рассолу», чтобы она хоть как-то пришла в себя.

Вспоминая эту малоприятную историю, знаменитость подметила, что сейчас, став матерью она поняла, как важно выстроить доверительные отношения с ребенком. Ведь не все родители знают, чем занимаются их отпрыски на улицах. Сама Наталья почерпнула для себя много полезного из того случая. При этом знаменитость уверяет, что ее вряд ли можно назвать моралистом. Однако все, по мнению артистки, должно быть в меру.