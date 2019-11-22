Рыбин развелся с первой женой, когда она назвала его Колей

Музыкант и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин в студии программы «Судьба человека» вспомнил свой первый неудачный брак. В 18 лет он взял в жены девушку по имени Екатерина, которая также только отпраздновала совершеннолетие. Через год после свадьбы они уже развелись.

«Это был брак малолеток. Она была москвичкой. А я получил распределение служить на Камчатку. Она приехала ко мне и была просто в шоке. Ну и я там попивать еще начал. В итоге она взяла билеты и тайком улетела домой. Я очень расстроился, подделал командировочное удостоверение и полетел в столицу. Типа ее возвращать. Приехал домой, поговорили. И вдруг она что-то перепутала и назвала меня Колей. Оказалось, что у нее уже есть Коля», — заявил музыкант.

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Как сказал певец, тогда, конечно, это был ужас. «Я поехал к себе домой в Долгопрудный. Спросил маму, что мне делать. Она мне сказала, что таких в моей жизни еще будет много. Попросила сильно не переживать», — сказал Виктор Рыбин.

При этом из затяжной депрессии в тот непростой момент, как он считает, его вытащили друзья. «Приятель, который к своим 25 годам разводился уже третий раз, попросил меня не отчаиваться. Конечно, я не скажу, что святой парень, но какой-то время мне было обидно», — сказал он.