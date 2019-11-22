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«Стремился что-то доказать»: Клявер всегда мечтал заслужить одобрение отца

Сын ныне покойного Ильи Олейникова рассказал о своих жизненных приоритетах.

«Стремился что-то доказать»: Клявер всегда мечтал заслужить одобрение отца
Денис Клявер с супругой Ириной (Фото: Globallookpress.com)

Денис Клявер решил поделиться с подписчиками в Instagram сокровенным, рассказав им о взаимоотношениях с ныне покойным отцом. Илья Олейников скончался после продолжительной болезни в ноябре 2012 года. По словам певица, по прошествии семи лет, он все также скорбит по близкому человеку. Клявер не стал скрывать: всю жизнь он делала все для того, чтобы заслужить одобрение отца. Экс-солист группы «Чай вдвоем» во что бы то ни стало хотел доказать Олейникову — он достоин его похвалы и гордости. Для Дениса была важно знать: родитель им гордится и восхищается. Именно такие отношения были у исполнителя в приоритете и важнее всех ценностей.

«Я всегда стремился что-то доказать… Теперь я сам отец, у меня есть сыновья, которые несомненно служат для меня незаменимой опорой, надеждой и поддержкой. Мои богатыри, которые всегда рядом. Надеюсь, так будет всегда. Люблю вас и горжусь», — добавил певец.

Сыновья Дениса Клявера
Старший сын Дениса Клявера — Тимофей и его братик Даниэль (Фото: Instagram.com/denisklyaver)

Старший сын Дениса — Тимофей появился на свет в октябре 2001 году. Юноша уже окончил школу и получил аттестат зрелости. 18-летний юноша, несмотря на значительную разницу в возрасте, часто проводит время в компании младшего братика. Сына Даниэля артистку родила его нынешняя избранница Ирина. В сентябре малышу исполнилось шесть лет. Примечательно, что сам Клявер поддерживает теплые дружеские отношения и с мамой Тимофея — Юлией. Экс-супруги прожили в браке около восьми лет. В 2010 году Денис официально признал свое отцовство в отношении дочери Евы Польны — Эвелин.

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«Стремился что-то доказать»: Клявер всегда мечтал заслужить одобрение отца
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