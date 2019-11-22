ЗВЕЗДЫ

Ольга Серябкина призвала девушек худеть без фанатизма

Певица в шоке от сообщений, которые присылают ей в личку.

Ольга Серябкина призвала девушек худеть без фанатизма
Ольга Серябкина. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Певица Molly (Ольга Серябкина) в своем личном аккаунте Instagram решила поднять непростую тему, актуальную для многих особ женского пола: внезапная тяга к резкому похудению перед Новым годом.

Как рассказала звезда, ей приходит все больше сообщений с вопросами о том, как правильно похудеть, какие диеты использовать и как потерять максимум килограммов за короткий срок. Некоторые из этих криков души по-настоящему напугали певицу. Например, одна из девушек жалуется на лишний вес, хотя ее рост 170 сантиметров, а весит она 45 килограммов. Ольга также отметила, что множество, написавших ей, — несовершеннолетние.

Звезда решила поделиться личным опытом, чтобы уберечь девушек и женщин от непоправимых ошибок. По ее словам, главное — полюбить себя и неважно, какую цифру показывают весы. Ведь вовсе не вес определяет, насколько хороший вы человек, а личностные качества. И даже если вы набрали несколько лишних килограммов, хуже, как человек, вы точно не стали. И если вам хорошо в плане самочувствия, то значит и с весом вашим все в порядке.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MollyдиетаНовости googleОльга Серябкинаоткровенное фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Серябкина призвала девушек худеть без фанатизма
Интересно?
Поделись с друзьями: