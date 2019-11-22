Ольга Серябкина призвала девушек худеть без фанатизма

Певица в шоке от сообщений, которые присылают ей в личку.

Певица Molly (Ольга Серябкина) в своем личном аккаунте Instagram решила поднять непростую тему, актуальную для многих особ женского пола: внезапная тяга к резкому похудению перед Новым годом.

Как рассказала звезда, ей приходит все больше сообщений с вопросами о том, как правильно похудеть, какие диеты использовать и как потерять максимум килограммов за короткий срок. Некоторые из этих криков души по-настоящему напугали певицу. Например, одна из девушек жалуется на лишний вес, хотя ее рост 170 сантиметров, а весит она 45 килограммов. Ольга также отметила, что множество, написавших ей, — несовершеннолетние.

Звезда решила поделиться личным опытом, чтобы уберечь девушек и женщин от непоправимых ошибок. По ее словам, главное — полюбить себя и неважно, какую цифру показывают весы. Ведь вовсе не вес определяет, насколько хороший вы человек, а личностные качества. И даже если вы набрали несколько лишних килограммов, хуже, как человек, вы точно не стали. И если вам хорошо в плане самочувствия, то значит и с весом вашим все в порядке.