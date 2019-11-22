ЗВЕЗДЫ

«Фигурка бомбическая»: Брежнева соблазняет 56-летнего Меладзе телом в бикини

В недавнем интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что ее мужу нравится, когда она ходит по дому вовсе без одежды.

«Фигурка бомбическая»: Брежнева соблазняет 56-летнего Меладзе телом в бикини
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева вспомнила, как встречала закат на пляже. По словам артистки, только прошлогодние фото у моря позволяют ей «пережить» нынешний ноябрь с дождями, заморозками и наледью. В Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала архивные кадры, показав соблазнительную фигуру в купальнике.

«Фиолетовые сумерки». — подписала фото певица.

Поклонники Веры Брежневой не сомневаются, что муж артистки — музыкальный продюсер Константин Меладзе явно не остался равнодушным к подобным снимкам. Многие пришли к заключению, что наставнику проекта «Голос» невероятно повезло с избранницей, которая обладает роскошными данными, как вокальными, так и внешними.

«Фигурка бомбическая», «Как выгодно смотритесь на фоне Инста-курятника», «Естественная, ничего вызывающего», «Повезло же Меладзе, такая девушка рядом», «Эффектная, впрочем как всегда», «Вот это данные, ни грамма целлюлита», «Константин просто счастливчик», «Вы всех соблазняете своей красотой», — обратилась к Вере ее поклонники.

Сама Брежнева в одном из недавних интервью заявила, что ее мужу больше нравится, когда она ходит по дому полностью обнаженной. Однако такое певица может позволить себе не часто: только в те дни, когда они с Меладзе остаются наедине без детей. У артистки двое дочерей: 18-летняя Соня и девятилетняя Сара.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневадиета звездЗвездный стильИдеальная фигураКонстантин Меладземода и стильНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Фигурка бомбическая»: Брежнева соблазняет 56-летнего Меладзе телом в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: