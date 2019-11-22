«Фигурка бомбическая»: Брежнева соблазняет 56-летнего Меладзе телом в бикини

В недавнем интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что ее мужу нравится, когда она ходит по дому вовсе без одежды.

37-летняя Вера Брежнева вспомнила, как встречала закат на пляже. По словам артистки, только прошлогодние фото у моря позволяют ей «пережить» нынешний ноябрь с дождями, заморозками и наледью. В Instagram экс-солистка группы «ВИА Гра» опубликовала архивные кадры, показав соблазнительную фигуру в купальнике.

«Фиолетовые сумерки». — подписала фото певица.

Поклонники Веры Брежневой не сомневаются, что муж артистки — музыкальный продюсер Константин Меладзе явно не остался равнодушным к подобным снимкам. Многие пришли к заключению, что наставнику проекта «Голос» невероятно повезло с избранницей, которая обладает роскошными данными, как вокальными, так и внешними.

«Фигурка бомбическая», «Как выгодно смотритесь на фоне Инста-курятника», «Естественная, ничего вызывающего», «Повезло же Меладзе, такая девушка рядом», «Эффектная, впрочем как всегда», «Вот это данные, ни грамма целлюлита», «Константин просто счастливчик», «Вы всех соблазняете своей красотой», — обратилась к Вере ее поклонники.

Сама Брежнева в одном из недавних интервью заявила, что ее мужу больше нравится, когда она ходит по дому полностью обнаженной. Однако такое певица может позволить себе не часто: только в те дни, когда они с Меладзе остаются наедине без детей. У артистки двое дочерей: 18-летняя Соня и девятилетняя Сара.