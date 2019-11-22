Климова исполнила заветное желание сына от Петренко в честь его 13-летия

41-летняя Екатерина Климова одной из первых поздравила старшего сына Матвея с днем рождения. Наследнику актрисы и ее экс-супруга Игоря Петренко исполнилось тринадцать лет. Еще ранним утром она приготовила для сына праздничный пирог, предложив имениннику задуть свечки. Однако на этом все сюрпризы не закончились.

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Екатерина исполнила заветное желание наследника, подарив ему барабанную установку. Сам Матвей ничего подобного не ожидал. Сын актрисы не смог сдержать эмоций, прикрыв лицо руками. Мальчик прыгал на месте под скандирование близких: «Ура-ура… С днем рождения, Матвей!!». Свой подарок именинник распаковывал в большой гостиной, в которой собралась его семья: младший брат Корней, сестренка Белла, мама и бабушка Светлана Владимировна.

«Я сегодня никуда не пойду», — заявил Матвей, отказавшись идти на занятия в школу.

Сын Игоря Петренко не стал скрывать, что ему не терпится опробовать в деле музыкальный прибор. Напомним, что еще в сентябре свое 11-летие отпраздновал младший сын Климовой и Петренко — Корней. День рождения наследника Екатерина отпраздновала в кругу близких в одном из столичных ресторанов. Актриса не забыла пригласить на торжество и отца мальчика. Петренко лично поблагодарил экс-возлюбленную за сына, подметив, что он гордится своим отцовством.

От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у знаменитости есть 17-летняя дочь Елизавета. От Гелы Месхи актриса родила младшую дочку Беллу, ей исполнилось четыре годика.