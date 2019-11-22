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«Человека меняет приятие»: Богомолов посвятил трогательные слова Собчак

Как отметил режиссер, в нем произошли изменения благодаря любимой супруге.

«Человека меняет приятие»: Богомолов посвятил трогательные слова Собчак
Богомолов в восторге от жены/http://globallookpress.com/

Режиссер Константин Богомолов в Instagram посвятил трогательные слова своей супруге светской львице Ксении Собчак. Он отметил, что сильно поменялся за последнее время. Причем это случилось, в том числе, и благодаря любимой супруге.

«Любящий человек. Не просто любящий. Но принимающий тебя таким, каков ты есть. Человека меняет приятие. Странно, но так. Если человек чувствует любовь и приятие — он начинает меняться самостоятельно», — заявил Константин Богомолов.

Как отметил супруг телеведущей, чтение морали и попытки исправить вторую половинку ни к чему хорошему не приведут. Читать морали другому, как он думает, это всего лишь попытки удовлетворить собственное самолюбие. Он советует просто перестать делать попытки улучшить свою вторую половинку и тогда, как уверен режиссер, произойдет чудо. Резкие люди станут мягкими. Злые добрыми, а холодные теплыми. Он сказал спасибо тому, кто любит его и принимает, каким он есть. При этом режиссер подчеркнул, что посвятил этот пост прежде всего своей жене.

В комментариях Ксения Собчак отреагировал на слова мужа. «И как же это верно по отношению ко мне тоже», — заявила светская львица. Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу в сентябре 2019 года. В ЗАГС они приехали на катафалке, чем несколько шокировали всех собравшихся.

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов
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«Человека меняет приятие»: Богомолов посвятил трогательные слова Собчак
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