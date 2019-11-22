Чтобы помнили: внучка актера Вячеслава Невинного трогательно вспомнила о деде

30 ноября народный артист СССР Вячеслава Невинный отметил бы 85-летний юбилей. Его внучка, Иветта, рассказала изданию wday все, что знала, об этом светлом человеке.

«Уже 10 лет прошло с тех пор, как умер Вячеслав Михайлович, раньше регулярно проходили сборы у него с бабушкой дома на Тверской, на Новый год или другие праздники», — рассказывает внучка. «Вместе с уходом Вячеслава жизнь будто бы ушла и из его квартиры, спальня превратилась в своеобразный склад заваленный коробками с вещами, осветительные приборы завешены простынями, а все вещи напоминающие о дедушке убраны. Такое ощущение, что вот-вот случится переезд, но конечно, этого не произойдет», — эмоционально делится она.

Как рассказывает Иветта, Вячеслав Невинный был очень образованным, всегда мог дать ответ на любой вопрос, обладал энциклопедическими знаниями и большим жизненным опытом. Девушка вспоминает, что во время учебы в начальной школе она часто обращалась к актеру за помощью в решении задач. Также внучка похвалила и умение готовить актера. По ее словам, статный артист сам придумал несколько фирменных рецептов легких салатов и закусок, да и вообще был с кухней на «ты», никогда не отказывался помыть посуду. Спорт также постоянно присутствовал в жизни Вячеслава, он много времени уделял футболу, бегу, езде на велосипеде. Старался проводить время на свежем воздухе и даже принимать пищу предпочитал на террасе.

Иветта заметила, что Вячеслав Невинный не отличался любовью к критике, по ее словам, сейчас он бы с радостью изучал то, что появилось в мире за те 10 лет, что его не стало. Смартфоны, новинки технологий, новые веяния в театре. Он был открыт новому и всегда старался постичь жизнь.