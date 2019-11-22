ЗВЕЗДЫ

«Шоу и фарс»: Дмитрий Иванов удивился поведению Лолиты в процессе развода

Также мужчина опроверг слова певицы о семи тысячах евро, которые она ему заплатила за каждый год жизни с ней.

«Шоу и фарс»: Дмитрий Иванов удивился поведению Лолиты в процессе развода
Дмитрий Иванов. Фото: @ ivanovsport

Выход одного из выпусков программы «Секрет на миллион», героиней которого стала певица Лолита, ожидаемо был рейтинговым, и многие слова звезды о своих супругах, в том числе последнем, разлетелись на цитаты. Кроме самой артистки, в кадре мелькала, в том числе и переписка Дмитрия Иванова с девушкой. Этот эпизод особенно заинтересовал пятого супруга звезды — Дмитрия Иванова. В шоу «MadMashRooms» на YouTube он заявил, что его юристы изучают эту запись на предмет правомерности показа этой переписки.

«На странице Жорина призывы: «Давайте защитим, поможем» – кого, от кого? Я не претендую ни на какую недвижимость. Признание брака фиктивным – понятно, что это все неадекватно. Какие доказательства? В качестве доказательства они приводят СМС-переписку, стремление получить израильский паспорт. Но он появился только в 2019 году», — напоминает Дмитрий.

Кроме того, тренер опроверг заявление Лолиты, в котором она утверждала, что заплатила Иванову по семь тысяч евро за каждый год и удержала некоторую сумму за «некачественно оказанные услуги».

«Она ничего мне не давала, всегда зарабатывал сам, и вообще, когда я собирал вещи, ее дома не было. Ничего лишнего не взял. Для хайпа это делать — совсем непорядочно», — заявил мужчина.

Ведущая шоу напомнила Дмитрию, что в программе у Регины Тодоренко Лолита призналась, мол, все проблемы из-за ее неумения любить.

«Я думаю и я чувствовал, что Лола меня любила. Это будет болевая точка, удар, если действительно из развода Лолита решила сделать шоу и фарс», — подчеркнул бывший супруг звезды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ИвановЗвездные разводыЛолитаЛолита последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Шоу и фарс»: Дмитрий Иванов удивился поведению Лолиты в процессе развода
Интересно?
Поделись с друзьями: