«Шоу и фарс»: Дмитрий Иванов удивился поведению Лолиты в процессе развода

Также мужчина опроверг слова певицы о семи тысячах евро, которые она ему заплатила за каждый год жизни с ней.

Выход одного из выпусков программы «Секрет на миллион», героиней которого стала певица Лолита, ожидаемо был рейтинговым, и многие слова звезды о своих супругах, в том числе последнем, разлетелись на цитаты. Кроме самой артистки, в кадре мелькала, в том числе и переписка Дмитрия Иванова с девушкой. Этот эпизод особенно заинтересовал пятого супруга звезды — Дмитрия Иванова. В шоу «MadMashRooms» на YouTube он заявил, что его юристы изучают эту запись на предмет правомерности показа этой переписки.

«На странице Жорина призывы: «Давайте защитим, поможем» – кого, от кого? Я не претендую ни на какую недвижимость. Признание брака фиктивным – понятно, что это все неадекватно. Какие доказательства? В качестве доказательства они приводят СМС-переписку, стремление получить израильский паспорт. Но он появился только в 2019 году», — напоминает Дмитрий.

Кроме того, тренер опроверг заявление Лолиты, в котором она утверждала, что заплатила Иванову по семь тысяч евро за каждый год и удержала некоторую сумму за «некачественно оказанные услуги».

«Она ничего мне не давала, всегда зарабатывал сам, и вообще, когда я собирал вещи, ее дома не было. Ничего лишнего не взял. Для хайпа это делать — совсем непорядочно», — заявил мужчина.

Ведущая шоу напомнила Дмитрию, что в программе у Регины Тодоренко Лолита призналась, мол, все проблемы из-за ее неумения любить.

«Я думаю и я чувствовал, что Лола меня любила. Это будет болевая точка, удар, если действительно из развода Лолита решила сделать шоу и фарс», — подчеркнул бывший супруг звезды.