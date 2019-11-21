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«Шипим и брызжем слюной»: Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой шеей

Сама Виктория признается, что давно не прибегает к «химии», потому что регулярно следует собственным советам.

«Шипим и брызжем слюной»: Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой шеей
Виктория Боня/Фото: https://www.instagram.com/p/B5F91f0oSUH/

Мало кто из поклонников верит, что 39-летняя Виктория Боня не прибегает к услугам пластического хирурга. Многие, наблюдающие за моделью в Instagram девушки и женщины с завистью отмечают – без рук профессионалов уход Виктории не обходится, ведь выглядит она младше, чем цифры в паспорте. На днях Вика решила продемонстрировать аудитории, в чем на самом деле скрывается секрет ее успеха.

Боня опубликовала видеоурок, посвященный тренировкам шеи, в Instagram. Экс-участница «Дома-2» напомнила, что именно эта часть тела со временем сдает свои позиции и начинает выдавать возраст, а значит, уделять ей особое внимание просто необходимо. Для того, чтобы подтянуть кожу, а также поправить лицевой овал без хирургических вмешательств, нужно проделывать всего два упражнения.

Первое из них, по уверениям Вики, можно делать даже в лифте, если с вами никто не едет. Ноги нужно расставить на ширину плеч, а затем, соблюдая равномерное дыхание, плавно запрокинуть голову назад. Параллельно этому нужно максимально осторожно выдвинуть вперед челюсть, зафиксировать ее в таком положении на 15 вдохов и выходов, а затем вернуться в исходное положение.

Второе упражнение Боня советует практиковать дома и без посторонних, поскольку со стороны это выглядит смешно. Вдыхать нужно через нос, а выдыхать с шипением через рот. Голова при этом должна вертеться влево и вправо.

В комментариях отметили, что ради красивой шеи готовы будут шипеть и брызгать слюной хоть во все стороны. Сама Вика с иронией отметила, что ради красивого овала и молодой шеи иногда практиковать это «вполне полезно».

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«Шипим и брызжем слюной»: Боня поделилась рецептами борьбы с дряблой шеей
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