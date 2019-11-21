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Советы бывалой мамы: Маргарита Симоньян поделилась рецептом быстрого похудения

После рождения дочери главный редактор RT активно взялась за свою физическую форму.

Советы бывалой мамы: Маргарита Симоньян поделилась рецептом быстрого похудения
Маргарита Симоньян/Фото: https://www.instagram.com/p/B4_5MTKHj6I/

Ставшая в октябре матерью в третий раз Маргарита Симоньян поделилась рецептом, как достаточно быстро прийти в форму. Несмотря на то, что младшей дочери едва исполнился месяц, Маргарита вместе с супругом Тиграном отправились в семейное путешествие. Сейчас знаменитые журналисты отдыхают в Адлере. На личной странице в Instagram главный редактор RT делится душевными снимками с семейных посиделок.

Так, на недавно размещенном кадре Маргарита предстала в обнимку со своим мужем и в превосходной форме. Действенным рецептом сбросить лишний вес после беременности Симоньян назвала пешие прогулки по возвышенностям.

«Лучший способ похудеть после родов — прогуляться по горным тропинкам», — констатировала она.

В социальных сетях, впрочем, уверяют – Симоньян худеть не надо, ведь уже сейчас она выглядит превосходно. «Итак уже похудели, стройненькая такая», «Выглядите превосходно», «Куда вам худеть? После родов только похорошели», — наперебой хвалят журналистку подписчики.

Примечательно, что сама Маргарита успевает не только отдыхать и совмещать родительские обязанности, но и работать. Симоньян отмечает – реализовать себя во всех сферах ей помогают родные. Именно они с радостью нянчатся с месячной Маро.

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Советы бывалой мамы: Маргарита Симоньян поделилась рецептом быстрого похудения
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