«Как говорят лоси?»: Баста сразил юмором и эрудицией, отвечая на детские вопросы

В эфире YouTube-шоу «Фьючерс» музыкант особенно блеснул знаниями в области биологии.

В эфире YouTube-шоу «Фьючерс» Баста ответил на простые вопросы детей, которые прислали зрители канала в соцсети. А теперь представьте, как бы вы смогли с ними справиться…

Кирилл, 6 лет: «Сколько весит небо?»

Баста: «Ровно столько, сколько ты захочешь».

Денис, 11 лет: «Что такое «сватья баба Бабариха»?»

Баста: «Она сватает парню девушку, они женятся и создают семью. Это такой менеджер по семейному счастью».

Сережа, 7 лет: «Почему я не нравлюсь девочке, которая нравится мне?»

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Баста: «Девочки, Сережа, это существа с другой планеты. Возможно ты ей нравишься, но она стесняется тебе об этом сказать».

Стас, 6 лет: «Как говорят лоси?»

Баста: «Лоси говорят методом натирания деревьев своими рожками. А те звуки, которые они издают – это не разговоры, это они поют».

Маша, 7 лет: «Зачем придумали слова, если их нельзя говорить».

Баста: «Эти слова, как подъем тяжеленной штанги или езда на большой скорости. Когда наступает подходящий возраст и появляется умение брать на себя ответственность, их можно использовать на свое усмотрение».

Олег, 7 лет: «Почему, когда голуби ходят, дергают головой?»

Баста: «Каждый знает, что есть специальный голубиный диджей, который ставит свою музыку. И она воздействует на голубей таким образом, что они не могут не качать головами. Даже тогда, когда диджей не ставит свою музыку».

А вы согласны с ответами Басты?