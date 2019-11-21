«Папа строгий»: сын Алексея Чадова честно рассказал о жизни с отцом

Наследник Алексея Чадова, звезды «Ночного» и «Дневного дозора», решил пойти по стопам родителей и родного дяди. Феде всего 5 лет, но он уже твердо убежден, что станет работать актером.

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Что неудивительно, ведь его окружат сплошные артисты – отец, дядя (Андрей Чадов), мама Агния Дитковските. Ну, а если копать дальше, то еще и бабушка по материнской линии Татьяна Лютаева.

Мальчику папа рассказывает о сложностях актерской профессии, но он стоит на своем – хочет быть артистом и точка. Впрочем, отец не возражает. На радио Energy мальчик рассказал, что отец воспитывает его в строгости. «Папа строгий, но папу очень легко растрогать», — уточнил Чадов.

Федя заявил, что больше всего он любит с отцом ходить на природу. «Мы за городом живем, и в лесу у нас есть свое место, с полноценным столом, пеньками, местом для костра. Там собираемся семьей раз в неделю, если погода позволяет, «накрываем поляну» и жарим шашлыки. Лес для нас –отдушина», — рассказал Чадов. Компанию Феде и Алексею обычно составляет старший брат актера Андрей Чадов.

Известно, что мальчик проводит со своим отцом примерно столько же времени, сколько и с матерью, бывшей женой Алексея. Пара сумела договориться на гостевые взаимоотношения. Ребенок живет то у папы, то у мамы по очереди.