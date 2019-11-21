ЗВЕЗДЫ

«Папа строгий»: сын Алексея Чадова честно рассказал о жизни с отцом

5-летний Федор тоже хочет стать актером.

«Папа строгий»: сын Алексея Чадова честно рассказал о жизни с отцом
Чадов с сыном. Стоп-кадр видеозаписи интервью. Фото https://youtu.be/OotTqzsFyHA

Наследник Алексея Чадова, звезды «Ночного» и «Дневного дозора», решил пойти по стопам родителей и родного дяди. Феде всего 5 лет, но он уже твердо убежден, что станет работать актером.

Что неудивительно, ведь его окружат сплошные артисты – отец, дядя (Андрей Чадов), мама Агния Дитковските. Ну, а если копать дальше, то еще и бабушка по материнской линии Татьяна Лютаева.

Мальчику папа рассказывает о сложностях актерской профессии, но он стоит на своем – хочет быть артистом и точка. Впрочем, отец не возражает. На радио Energy мальчик рассказал, что отец воспитывает его в строгости. «Папа строгий, но папу очень легко растрогать», — уточнил Чадов.

Федя заявил, что больше всего он любит с отцом ходить на природу. «Мы за городом живем, и в лесу у нас есть свое место, с полноценным столом, пеньками, местом для костра. Там собираемся семьей раз в неделю, если погода позволяет, «накрываем поляну» и жарим шашлыки. Лес для нас –отдушина», — рассказал Чадов. Компанию Феде и Алексею обычно составляет старший брат актера Андрей Чадов.

Известно, что мальчик проводит со своим отцом примерно столько же времени, сколько и с матерью, бывшей женой Алексея. Пара сумела договориться на гостевые взаимоотношения. Ребенок живет то у папы, то у мамы по очереди.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агния Дитковските и Алексей ЧадовАлексей ЧадовАндрей ЧадовФедор Чадов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Папа строгий»: сын Алексея Чадова честно рассказал о жизни с отцом
Интересно?
Поделись с друзьями: