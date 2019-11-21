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«Жена поет, дети плывут»: Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали мастерство в бассейне

Их отец телеведущий Максим Галкин похвастался достижениями своих наследников.

«Жена поет, дети плывут»: Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали мастерство в бассейне
Максим Галкин с сыном. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Алла Пугачева стала меньше выступать, чтобы быть рядом с подрастающими детьми Лизой и Гарри. В этом году ей исполнилось 70 лет, она дала несколько концертов, а осенью стала чаще выходить в свет. Ее супруг Максим Галкин при этом много гастролирует. Впрочем, их наследники не бывают одни. С ними занимаются преподаватели, а также дети ходят в частный садик. С малых лет двойняшки занимаются плаванием.

Похоже, что Лиза достигла совершенства в этом виде спорта. Она чувствует себя в воде как русалка. Девочка, по всей видимости, может проводить в бассейне часы на пролет. Именно это и запечатлел Галкин на камеру. Он опубликовал видео, где его дочь плывет под водой у самого дна бассейна сквозь арки из металла. Более того, она умеет задерживаться под водой и махать папе через стеклянную стенку, что малышка и делала.

Не отстает от нее и брат. Гарри тоже с удовольствием занырнул и проплыл под водой весь бассейн. Фоном Галкин наложил песню Пугачевой «Сирена».

«Дети-амфибии. Жена поёт, дети плывут, папа снимает», — написал он.

У наследников звездной пары и так есть армия поклонников, но такие достижения Лиза и Гарри вызвали восторг и у подписчиков их отца. «Каждый дополняет друг друга — это и есть семья», «Вааау, как русалочка», «Такие классные», «Уже сейчас видно, что у Лизоньки будет прекрасная фигура. Гены пальцев не раздавишь. Сразу видно, кто родители», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что также наследники Пугачевой изучают несколько языков. Лиза уже умеет читать на французском и сразу переводить, что недавно и продемонстрировала родителям.

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Алла ПугачеваЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкинплавание в бассейне
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«Жена поет, дети плывут»: Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали мастерство в бассейне
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