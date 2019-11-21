Как у Ким: звезда «Дома-2» поразила поклонников изменением во внешности

Участница проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди не раз признавалась, что хотела бы увеличить свою пятую точку. Правда, поначалу она собиралась сделать это посредством занятий в спортзале. Однако фитнес не принес желаемого результата. Поэтому Триандафилиди решилась на пластическую операцию.

«Липофилинг ягодиц прошёл на «ура»», — заявила она своим подписчикам. Не все отреагировали позитивно. «Позорище, ещё дальше отдаляется от ребенка», — написал кто-то. «А где счастье и кому ты нужна?», «В мозг бы перекачала жир, может быть помогло бы», — отозвались фолловеры.

Напомним, Лиза Триандафилиди стала одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2» за последние годы. Она успела предпринять попытки построить отношения с несколькими парнями, включая Романа Гриценко, нынешнего участника шоу «План Б». Однако в результате у Лизы завязался роман с Алексеем Чайчицом, за которого она впоследствии вышла замуж.