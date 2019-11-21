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Участники «Детского Евровидения» мечтают сделать мир добрее

Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак встретились только в этом году.

Участники «Детского Евровидения» мечтают сделать мир добрее
ТАТЬЯНА МЕЖЕНЦЕВА И ДЕНБЕРЕЛ ООРЖАК. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ «ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ»

Россию на конкурсе «Детское Евровидение» в Польше 24 ноября будут представлять Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак. Тане – 10 лет, а ее партнеру – 13. Их талант когда-то заметил Игорь Курутой, они учатся в его Академии. А познакомились они в этом году в Крыму на конкурсе «Детская Новая волна».

На «Детском Евровидении» они исполнят песню «Время для нас» (Time For Us) о современном поколении и его взглядах на жизнь. Дети верят, что люди способны объединиться и сделать мир лучше.

С журналистами Teleprogramma.pro они поделились и своими личными мечтами. У Тани она вполне очевидная – победить в конкурсе, а вот мальчик хочет, чтобы детей никогда не бросали их родители, а еще, чтобы люди любили друг друга.

Денберел с удовольствием занимается спортом – любит футбол и фигурное катание. А еще обожает обновлять свой гардероб, испытывая слабость к кроссовкам. Таня тоже спортивная девочка, уже много лет она ходит на воздушную гимнастику и джиу-джитсу. Кроме того, отлично танцует чечетку.

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"Детское Евровидение""Евровидение 2020"Детское ЕвровидениеТатьяна Меженцева
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Участники «Детского Евровидения» мечтают сделать мир добрее
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