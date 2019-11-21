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О вкусах не спорят: Asti любит побаловать себя «Дошираком», а Елка – крабами

Российские звезды поделились своими гастрономическими пристрастиями.

О вкусах не спорят: Asti любит побаловать себя «Дошираком», а Елка – крабами
Фото https://www.instagram.com/elkasinger/

Люди из мира шоу-бизнеса частенько поступают как мы с вами – любят покушать не только полезное, но и вкусное. Ну, по крайней мере, по их мнению, вкусное… Чем себя балуют российские звезды задались вопросом «RU Новости» на RU.TV.

Самой демократичной из опрошенных оказалась певица Asti (Анна Дзюба). Она иногда грешит с лапшой быстрого приготовления, а еще просто обожает столовскую пищу. «Не знаю, есть ли в моем окружении люди, которые любят столовки так же, как и я. Но ребята мои тоже всегда радуются этому месту. Я с кайфом кушаю все», — однажды призналась она в своем боге. Ну а раньше девушка любила устроить праздник живота с пельменями в масле! Похоже, что с метаболизмом у 29-летней красотки все в порядке.

А вот ее коллега 32-летняя Маша Вебер подходит к питанию более придирчиво, в числе любимых продуктов – авокадо и орехи.

Впрочем, девушек в этом списке сильно переплюнула Елка. «Хочу краба и устриц. Столько лет уже и вдруг вот устрицы распробовала…», — рассказала о себе 37-летняя звезда. Удивительно, но раньше певица особой изысканностью не отличалась, когда-то ее любимым блюдом была обычная пицца.

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Artik & AstiверберГруппа "Artik & Asti"ЁлкаМария Вебер
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О вкусах не спорят: Asti любит побаловать себя «Дошираком», а Елка – крабами
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