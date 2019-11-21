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Молодость, красота и хирурги: Елена Проклова раскрыла секрет своей внешности

Тайна вечной молодости оказалась проста — пластическая хирургия.

Молодость, красота и хирурги: Елена Проклова раскрыла секрет своей внешности
Елена Проклова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Актриса Елена Проклова интересовала мужчин еще в советские годы, а сегодня, когда ей уже 66 лет, она все еще выглядит на уровне своих 40-летних коллег по цеху и не стесняется демонстрировать свое тело — выкладывает откровенные фото в Instagram, где демонстрирует свою фигуру в бикини и шортах. Секрет молодости оказался довольно прост и банален — актриса не считает зазорным обращаться за помощью к специалистам из мира пластической хирургии и даже получает от этого определенное удовольствие.

Зато диетами Елена не увлекается, говорит, что нет смысла изводить организм подсчетом калорий, достаточно знать несколько простых правил, знакомых всем с самого детства — не наедаться, вычеркнуть из рациона всякую химию вроде сладкой газировки и стараться есть только экологически чистые продукты.

Также Проклова уважает косметику hand-made, благодаря ей кожа актрисы выглядит так притягательно, рассказывает Елена. Лучшей подпиткой для лица актриса считает алоэ в чистом виде, никакого крема! По утрам она смазывает кожу соком растения и весь день чувствует себя отлично.

Teleprogramma.pro рекомендует не заниматься самолечением  и при возникновении необходимости обратиться к специалистам.

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диетаЕлена Прокловазвездные секреты красотыНовости googleпластическая хирургия
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Молодость, красота и хирурги: Елена Проклова раскрыла секрет своей внешности
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