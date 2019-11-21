ЗВЕЗДЫ

«Дядя в телевизоре лучше»: первоклассник «раскатал» Билана на шоу Галич

Музыкант проиграл школьникам в соревновании на интеллект со счетом 5:6.

«Дядя в телевизоре лучше»: первоклассник «раскатал» Билана на шоу Галич
Дима Билан. Кадр из шоу Иды Галич.

Ида Галич устроила нешуточные интеллектуальные состязания на своем в YouTube-шоу «1-11». Напомним, по правилам проекта, в нем соревнуются взрослые с детьми, отвечая на вопросы из школьной программы с 1-го по 11-й класс. На сей раз звездным гостем был Дима Билан.

Кадр из шоу Иды Галич
Кадр из шоу Иды Галич

Его первым оппонентом стал первоклассник Мирон. Ведущая решила поинтересоваться, сильно ли певец отличается от «дяденьки», которого он видел на экране. Малыш честно признался: «Дяденька в телевизоре лучше».

Удивленный Дима Билан в ответ устроил целый допрос: «А в каком смысле лучше? Старее? Скромнее? Веселее? По телевизору прыгает лучше? Или в телевизоре он поет в микрофон, а тут просто сидит? Хочется разобраться в этом!»

«Ты не обязан отвечать», — прошептала мальчику испуганная Галич. Но смелый малыш наивно и честно ответил: «В телевизоре моложе». Зал просто упал со смеху.

Дальше было еще интереснее – Билан не смог ответить на элементарный вопрос из программы первого класса. По заданию нужно было определить, в каких фигурах на рисунке располагается звездочка. Певец перечислил все, включая пустой квадрат. А вот Мирон успешно справился с заданием. «Билана раскатал первоклассник!», — подытожила Галич.

Кадр из шоу Иды Галич. Фото
Кадр из шоу Иды Галич.

Отметим, что Билана «раскатал» не только первоклассник, певец в целом проиграл битву со школьниками со счетом 6:5 в пользу детей. Впрочем, это не самый плохой результат, в прошлый раз со школьниками соревновалась Настя Ивлеева, ее счет — 6:4. 

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БиланДима БиланИда ГаличНастя Ивлеева
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«Дядя в телевизоре лучше»: первоклассник «раскатал» Билана на шоу Галич
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