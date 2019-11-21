«Дядя в телевизоре лучше»: первоклассник «раскатал» Билана на шоу Галич

Ида Галич устроила нешуточные интеллектуальные состязания на своем в YouTube-шоу «1-11». Напомним, по правилам проекта, в нем соревнуются взрослые с детьми, отвечая на вопросы из школьной программы с 1-го по 11-й класс. На сей раз звездным гостем был Дима Билан.

Его первым оппонентом стал первоклассник Мирон. Ведущая решила поинтересоваться, сильно ли певец отличается от «дяденьки», которого он видел на экране. Малыш честно признался: «Дяденька в телевизоре лучше».

Удивленный Дима Билан в ответ устроил целый допрос: «А в каком смысле лучше? Старее? Скромнее? Веселее? По телевизору прыгает лучше? Или в телевизоре он поет в микрофон, а тут просто сидит? Хочется разобраться в этом!»

«Ты не обязан отвечать», — прошептала мальчику испуганная Галич. Но смелый малыш наивно и честно ответил: «В телевизоре моложе». Зал просто упал со смеху.

Дальше было еще интереснее – Билан не смог ответить на элементарный вопрос из программы первого класса. По заданию нужно было определить, в каких фигурах на рисунке располагается звездочка. Певец перечислил все, включая пустой квадрат. А вот Мирон успешно справился с заданием. «Билана раскатал первоклассник!», — подытожила Галич.

Отметим, что Билана «раскатал» не только первоклассник, певец в целом проиграл битву со школьниками со счетом 6:5 в пользу детей. Впрочем, это не самый плохой результат, в прошлый раз со школьниками соревновалась Настя Ивлеева, ее счет — 6:4.