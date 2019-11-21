Кейт Миддлтон отругала радиожурналиста за программу о ее дочери

Обычно принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон спокойно реагируют на колкости журналистов в свой адрес, которых хватает. Но одна из них, прозвучавшая недавно из уст радиоведущего Грега Джеймса, их все же задела.
В день, герцог и герцогиня Кембриджские отвели своих детей в первых раз в школу, Грег вел передачу на BBC Radio 1. Он обратил внимание на то, что к семье вышла учительница и пожала принцессе Шарлотте руку. Джеймс выразил удивление такому порядку, напомнив, что в его времена дети не могли пожать руку учителю.
Вскоре выяснилось, что программу слушали принц Уильям и его жена в автомобиле по дороге из школы. На одном из мероприятий, где оказался журналист, Кейт Миддлтон и принц Уильям подошли к нему и высказали свое недовольство высказываниями в адрес их ребенка. Тем не менее, Грег убежден, что никакого недопонимания нет и все будет хорошо.