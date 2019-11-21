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Рэпера L’One хотят засудить за название его нового проекта

Иск на музыканта Левана Горозию, который сменил псевдоним L’One на Marselle, намерена подать петербургская группа «Марсель».

Рэпера L’One хотят засудить за название его нового проекта
Тимати. Фото: КП/Игнатьев Роман

Исполнители из Питера считают, что новое название проекта Горозии слишком созвучно с наименованием их группы.

По данным интернет-издания dni.ru, команда из города на Неве направила претензии администрации клуба, где должен состояться концерт рэпера. «Марсель» рекомендует музыканту вновь сменить псевдоним, а в случае несоблюдения предписания грозит судом.

Напомним, Горозия не может использовать псевдоним L’One на концертных афишах с сентября 2019 года, после того, как проиграл суд со звукозаписывающим лейблом Black Star. Он также не имеет права исполнять треки, записанные под лейблом Тимати, писала Teleprogramma.pro.

В интервью Даниле Поперечному музыкант рассказал о причинах ухода из Black Star. По словам Горозии, лейбл вкладывался в его проект только на старте. В свою очередь, сооснователь Black Star Пашу заявил, что конфликты с артистом начались за месяц до завершения действия договора.

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Лейбл "Black Star"Новости googleПашуТимати
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Рэпера L’One хотят засудить за название его нового проекта
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