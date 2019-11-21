Лед тронулся: Волочкова воссоединилась с дочерью на собственном шоу

Похоже, что Анастасия Волочкова нашла общий язык с дочерью Ариадной. В последнее время между ними, по данным СМИ, был определенный холод. 14-летняя девочка даже решила уехать жить к папе, и около года она живет отдельно от знаменитой матери.

Балерина жаловалась, что на ее наследницу не очень хорошо влияет любовница Игоря Вдовина, также против нее настраивала собственная мать Тамара Владимировна. Тем не менее на представлении «Балерина в Зазеркалье», которое состоялось 20 ноября в «Вегасе», девочку увидели в первом ряду.

Журналисту Teleprogramma.pro Ариша призналась, что очень гордится своей мамой и впечатлена представлением. Сама же Анастасия сделала в этот день сенсационное заявление – она больше не хочет возвращаться в Большой театр. «Все-таки всему свое время», — мудро заметила звезда.