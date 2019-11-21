Бондарчук сверкнула пышной грудью на глазах возлюбленного

Светлана Бондарчук в 50 лет может похвастаться завидной модельной фигурой. Светская львица не скрывает, что следит за своей внешностью. Она не боится желать уколы красоты. Также бывшая жена Федора Бондарчука занимается в спортзале и любит йогу. Как рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский, чтобы обладать такими стройными ногами в зрелом возрасте, нужно регулярно заниматься спортом еще до 50 лет, потому что потом сложно добиться такой формы.

Похоже, что у Светланы есть еще одно достоинство, которое она не так часто показывает. Сейчас светская львица находится в Москве, но ностальгирует по теплым летним дням. В соцсети знаменитость опубликовала рядом снимков с побережья, где позирует в бикини в объятиях возлюбленного Сергея Харченко. На одном из кадров Бондарчук буквально выставила на показ свое глубокое декольте с внушительным бюстом.

«Размер имеет значение…??», — задала она риторический вопрос.

Поклонники сразу стали дискутировать. Они начали подозревать Светлану в пластике, другие решили, что речь шла не о размере груди. «В вашем случае нет, нежность», «Красавчики! С идеальным размером», «Идеальная пара», — стали писать подписчики.

«А какой у него размер? Больше Фединого?», — неожиданно спросила поклонница. «Какая вы любопытная», — ответила ей бизнесвумен. «Ой , к чему выставлять, не самые удачные имплантанты, уже не молодой женщине», — написала уже другая подписчица. «К чему немолодой женщине выставлять не самые удачно сделаные губы. Ой», — с иронией отстояла свое достоинство Бондарчук.

А специально для портала Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева рассказала, зависит ли размер бюста от его уверенности в себе.

«Уверенность в себе не от органов зависит, а от конкретного восприятия человеком самого себя. Если нравится себе человек, то он будет уверенно себя чувствовать, не нравится — не будет. Грудь может быть совершенно любого размера, это никак не связано с уверенностью. Есть женщины, которые от природы обладают сверх-пышными формами, такими что нагрузка на позвоночник идет очень сильная, и они хотят от нее избавиться, делают операцию по уменьшению», — пояснила эксперт.

По словам Анны, любой человек должен пройти психическую диагностику перед тем, как сделать пластическую операцию, чтобы врач был уверен, что его пациент хочет что-то изменить в себе не из-за психического расстройства. «Там происходит искаженное восприятие своего тела», — отметила она.