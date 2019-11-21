Любитель сильных женщин Чадов мечтает встретить единственную

В свои 38 лет популярный актер все еще находится в поиске.

Разочаровавшийся в браке Алексей Чадов вовсе не разочарован самими женщинами. Он так и говорит: «Я люблю женщин!» И именно с такой интонацией – восторженной.

Четыре года назад актер расстался с женой Агнией Дитковските, с которой познакомился в 2006 году на съемках фильма «Жара». После этого Алексей твердо решил – больше стремиться к постоянным отношениям он не будет, а начнет просто наслаждаться жизнью и шикарными спутницами. А они у звезды действительно всегда прекрасны. Артисту приписывали роман с моделью Лейсан Галимовой, актрисами Оксаной Акиньшиной и Асель Сагатовой, певицей Микой Ньютон. Все девушки – абсолютно разные, объединяет их одно – они красивые, сильные и успешные.

«Мне нравятся сильные, яркие женщины! Я без женщины не могу. Но я не остановился в своем выборе, хотя не сказал бы, что нахожусь в каком-то глобальном поиске. Последний год для меня – это вообще я и мой сценарий (Чадов пробует силы в качестве киносценариста, — прим. автора). У меня есть семья (39-летний брат Андрей и 5-летний сын Федор, — прим. автора). В последние годы я стал вообще спокойно относиться к разным форматам современного социального существования», — рассказал Алексей на радио Energy («Морозова ХЗ-шоу»).

По словам актера, к великой большой любви «нужно прийти». И он надеется, что рано или поздно это случится.