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Веденская была готова простить мужа после измены с Цукановой-Котт

Актриса так и не нашла ответ на вопрос, зачем супруг делал из нее сумасшедшего человека, скрывая роман на стороне.

Веденская была готова простить мужа после измены с Цукановой-Котт
Веденская рассказала о своей судьбе/https://www.instagram.com/anastasia_vedenskaia/

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что была готова простить супруга актера Владимира Епифанцева, который целый год изменял ей с близкой подругой Анной Цукановой-Котт.

Анна Цуканова-Котт. Фото
Епифанцев изменял жене с Цукановой-Котт/http://globallookpress.com/

«Я смогла бы простить. Вопрос не в измене. Здесь все глубже. Предательство оно же не в том, что кто-то с кем-то кому-то изменил. А в том, что из тебя целый год делали сумасшедшего человека. Зачем? Это же я. Та, которую ты любил, которую просил родить тебе детей, которая снимала тебе пробы, кто был с тобой в нищете, когда нечего было есть. Я же родной тебе человек», — заявила она.

Между тем сейчас актер ведет достаточно разгульный образ жизни. Он не общается с детьми от брака с Веденской, выкладывает в соцсетях снимки с каких-то странных вечеринок и живет в комнате на заводе со своей фанаткой.

«Это эпатаж. Он хочет показать, что он плохой. Он говорит, что наслаждается свободой. Может это его путь. Может он осознанно это делает. Сыновья сейчас не общаются с папой. Он рассказывал, что я не даю. Я рада, если будут общаться. Просто дети не хотят ехать в его комнатку. Они не хотят знакомиться с его фанаткой. Я долгое время не появлялась на совместных мероприятиях с мужем и Цукановой-Котт. Мне все время казалось, что меня вываляли в грязи, а сейчас я другой человек», — сказала она.

Отметим, что сейчас Анастасия Веденская встречается с актером театра и кино Максимом Онищенко.

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Тэги:

Анастасия ВеденскаяАнна Цуканова-КоттВладимир ЕпифанцевМаксим ОнищенкоПрограмма "Судьба человека"
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Веденская была готова простить мужа после измены с Цукановой-Котт
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