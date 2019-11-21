Ресторатор Ивлев об инциденте с борщом Кудрявцевой: «Это может случиться с кем угодно»

В последнее время Лера Кудрявцева переживает не лучшие времена. У нее произошел конфликт с Дмитрием Шепелевым в соцсети, из-за чего девушка стала получать угрозы от Андрея Разина. Ко всему прочему, на днях телеведущая заказала еду из престижного ресторана, но когда стала есть борщ, то в нем обнаружила марлю. «Вся еда на выброс, вдруг в пирожках гвозди, кто теперь знает», — сетовала расстроенная звезда, которую потом еще долго тошнило.

Поклонники стали гадать, что же могло произойти. Одни стали подозревать, что курьером был Шепелев, который так отомстил Лере. Другие предположили, что это просто оплошность работников ресторана. Иногда капусту для супа процеживают в марле. Возможно во время такой манипуляции она и попала в блюдо. Другие заступились за Кудрявцеву и посоветовали подать в суд, так как такой «несъедобный» борщ мог навредить ее здоровью.

Специально для портала Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал Константин Ивлев — ресторатор, ведущий шоу «На ножах» на телеканале «Пятница». Он пояснил, что подобный случай, к сожалению, не самый редкий, и скорее всего произошел по вине сотрудников заведения.

«К большому сожалению, это может случиться с кем угодно и где угодно, потому что это все базируется на человеческом факторе. Это с точке зрения, какие „специалисты“ контролируют и накладывают людям еду. Что касается заведения, они, конечно, должны извиниться, убрать это из счета и было бы правильно сделать какой-то комплимент, чтобы загладить свою ошибку перед гостем. Не важно медийный этот человек или не медийный. Это человек», — высказался ресторатор.

Отметим, что возможно, что Кудрявцева получила извинения за блюдо с марлей от владельцев ресторана. Спустя несколько часов после публикации свой пост телеведущая удалила.