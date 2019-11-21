ЗВЕЗДЫ

«Единственная и неповторимая»: Крутой показал живое выступление Пугачевой

Примадонна для друзей исполнила композицию «Любовь, похожая на сон».

«Единственная и неповторимая»: Крутой показал живое выступление Пугачевой
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

В этом году Алла Пугачева отпраздновала юбилей. В честь 70-летия она еще весной дала концерт в Москве, а также собрала своих друзей в одном из ресторанов на Рублевском шоссе. В последнее время артистка поет редко, так как все ее внимание обращено на подрастающих двойняшек Лизу и Гарри.

Видео с тусовок редко попадают в Сеть, но Игорь Крутой, который тоже отметил в этом году юбилей, поделился уникальными кадрами с живым выступлением Аллы Борисовны. Он признался, что съемка была сделана в этом году на праздновании дня рождения Примадонны. На кадрах певица в черном легком платье с полупрозрачным низом, оголившем ее стройные ноги, и с выпрямленными волосами поет свой хит «Любовь, похожая на сон» возле столиков с гостями.

Когда Пугачева берет высокие ноты, то из зала ей начинают выкрикивать «Браво!». Подписчики Крутого были рады увидеть живое пение звезды. «Наша единственная и неповторимая», — восхищенно написала Глюкоза. «Вот!!! Эта песня только Аллы! И никто не сможет так спеть!», «Любимая Алла Борисовна! Пою всегда её песни с удовольствием!», «Алла Борисовна пела эту песню прекрасно и сейчас поёт неплохо», — присоединились подписчики.

Напомним, что этой осенью Примадонна стала чаще выходить в свет. Она посетила несколько премьер, успела пошопиться в ЦУМе и провести время с друзьями. А на днях артистка неожиданно появилась в Кремле на юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы». Внешний вид звезды тогда всех удивил. Она выглядела постаревшей, но позже известный косметолог разъяснил, что на самом деле Примадонна для своих лет находится в прекрасной форме.

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«Единственная и неповторимая»: Крутой показал живое выступление Пугачевой
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