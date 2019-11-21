«Получила легкую травму в бою»: 53-летнюю Холли Берри ранили на съемках

Холли Берри посвятила свою жизнь кинематографу. Она снялась в десятках различных картин и часто получала травмы. Похоже, что с годами актрисе не стало больше везти. В СМИ появилась информация, что 53-летняя артистка снова пострадала. На этот раз инцидент произошел на съемках фильма «Смешанные боевые искусства», который также является ее режиссерским дебютом. Подробности и характеристики травмы не сообщаются.

больше по теме Холли Берри хочет оградить дочь от отца «расиста» с нестабильной психикой Стали известны подробности судебного разбирательства актрисы с Габриэлем Обри.

Но при этом известно, что съемочное производство было перенесено до того момента, как Холли восстановится. Сообщается, что актриса была ранена. Исполнительный продюсер Брайан Питт рассказал, что она «получила легкую травму в бою», добавив: «Она устала. Ей нужен перерыв». От подробностей Питт отказался, заверив, что «ничего серьезного» не произошло, пишет NJ Advance Media.

Примечательно, что к съемкам Берри готовилась и ожидала, что будут, как минимум, ушибы. Она давно привыкла к изнурительным ролям, поскольку в свое время провела пять месяцев, тренируясь для «Джона Уика: Глава 3».

Напомним, что сейчас актрисе не просто и морально. Холли до сих пор переживает за свою дочь Налу. После развода актрисы с фотомоделью Гэбриелом Обри в 2010 году суд оставил девочку с отцом. Лишь недавно выяснилось, что многие нюансы, которые предъявляла звезда, не были учтены судьей и не вошли в протокол. Оказывается, Обри поднимал руку на ребенка и также водил ее в салон красоты, чтобы Нале выпрямляли «жуткие африканские волосы». Как оказалось, он не хотел признавать, что его дочь смешанных кровей.

Теперь Берри вновь готовится побороться за наследницу. Она хочет доказать, что ее бывший возлюбленный неадекватен.