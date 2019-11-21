«Счастье любит тишину»: в семье Дмитрия Маликова скрывали рождение девочки

Певец Дмитрий Маликов стал дедушкой, причем произошло это еще несколько месяцев назад, но известно стало только сейчас. Ребенок появился у Дмитрия Маликова-младшего, сына Инны, родной сестры популярного музыканта.

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Слухи о том, что в семье Маликовых произошло пополнение, появились около года назад. Однако родственники категорически отрицали этот факт и хранили молчание не хуже спецагентов. Но оказалось, дыма без огня не бывает – первой «раскололась» мамочка, 23-летняя подруга Дмитрия Маликова-младшего модель Анастасия Толстая.

Девушка в stories Instagram неожиданно ответила на вопрос подписчика о восстановлении после беременности. Если сказать, что фолловеры удивились – значит ничего не сказать. Модель скромно ответила на комментарии: «Счастье любит тишину».

Как говорят инсайдеры, у племянника Маликова родилась дочь. Молодые родители даже после появления ребенка отношения узаконивать не стали.