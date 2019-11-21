«Это мешает существовать»: Чадов рассказал о зависти брата

Алексей Чадов признался, что до сих пор соперничает со своим старшим братом Андреем Чадовым на профессиональном уровне. Братья похожи, да и разница в возрасте у них небольшая – всего один год. Алексею – 38 лет, Андрею – 39. По словам звезды «Ночного» и «Дневного дозора», он не испытывает к своему брату ни капли зависти. А вот то, что эти чувства есть у Андрея, актер не исключает.

«Мне проще. Я чувствую, что у Андрея стоит этот вопрос на сегодняшний день. Мне для движения вперед конкуренция не нужна. Я могу в сторонке постоять, меня мотивируют другие вещи. Например, чужой успех. Я не страдаю завистью», — рассказал Алексей Чадов на «Морозова ХЗ-шоу» радио Energy.

Он признался, что у Андрея зависть «может быть», хотя они не обсуждали эту проблему вместе.

«Это мешает существовать в полноценной гармонии», — заявил актер.

Однако Алексей уточнил, что отношения у них хорошие, братья часто видятся и нуждаются друг в друге. Любимое их времяпрепровождение – жарить в лесу шашлык и собирать грибы.