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Одна сатана: Джанабаева выпустила совместную песню с Меладзе

Супруги спели вместе, но не под музыку старшего брата Валерия.

Одна сатана: Джанабаева выпустила совместную песню с Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева живут и поют вместе. Фото: Komsomolskaya Pravda

20 ноября экс-«ВИА-Гра» Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе презентовали поклонникам совместную песню. Композиция называется «Мегаполисы», она о том, как трудно найти любовь в большом городе.

Стоит отметить, что супруги спели в равнозначном дуэте. Это именно их совместный трек, а не просто перепевка одной из песен Валерия. Ну и автором музыки выступил не Константин Меладзе, а композитор Вячеслав Бодолика.

Напомним, этой осенью Джанабаева объявила, что покинула Константина Меладзе, как своего продюсера и отправилась в свободный полет. Возможно, эта песня — и есть то новое творческое состояние, в котором сейчас находится 40-летняя певица.

Поклонники восприняли композицию хорошо и уже засыпали звездную пару восхищенным комментариями.

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Альбина ДжанабаеваАльбина Джанабаева и Валерий МеладзеВалерий Меладзеновая песня
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Одна сатана: Джанабаева выпустила совместную песню с Меладзе
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