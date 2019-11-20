Одна сатана: Джанабаева выпустила совместную песню с Меладзе

Супруги спели вместе, но не под музыку старшего брата Валерия.

20 ноября экс-«ВИА-Гра» Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе презентовали поклонникам совместную песню. Композиция называется «Мегаполисы», она о том, как трудно найти любовь в большом городе.

Стоит отметить, что супруги спели в равнозначном дуэте. Это именно их совместный трек, а не просто перепевка одной из песен Валерия. Ну и автором музыки выступил не Константин Меладзе, а композитор Вячеслав Бодолика.

Напомним, этой осенью Джанабаева объявила, что покинула Константина Меладзе, как своего продюсера и отправилась в свободный полет. Возможно, эта песня — и есть то новое творческое состояние, в котором сейчас находится 40-летняя певица.

Поклонники восприняли композицию хорошо и уже засыпали звездную пару восхищенным комментариями.