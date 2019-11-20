Есть еще синтол в пороховницах: «Руки-базуки» пока не привел конечности в порядок

Кирилл Терешин из Пятигорска, более известный как «Руки-базуки», опубликовал в Instagram первое видео после новости об операции по выкачке инородных веществ из его конечностей. Ранее сообщалось, что врачи изъяли из организма парня всё, что он туда накачал ради славы в Интернете. Однако на новом ролике бицепсы молодого человека всё так же необъятны.

«Вот оно, моё богатство! Налетаем, распродажа!» — веселится парень, показывая свои многострадальные руки и тарелку с нарезанным мясом.

На видео можно заметить, что на тыльной стороне плеч Кирилла много кровавых сгустков, как будто его резали. Но сами руки выглядят «сдутыми» только с задней стороны и пока еще далеки от нормы. Выходит, медикам удалось выкачать далеко не всё либо этот процесс растянется на несколько операций.

Напомним, после того как молодой человек закачал в свои конечности синтол (по некоторым данным, вазелин), его стали преследовать регулярные жар и отеки. Ситуация была нешуточная, речь шла даже о возможной ампутации рук.

больше по теме Елена Малышева на примере «Руки-базуки» сделала страшное открытие Кирилл Терешин лишился самой узнаваемой части своего тела.

Хотелось бы поставить в этой историю точку, но нет. Глядя на нынешнее состояние «базук», еще преждевременно ставить на них крест.