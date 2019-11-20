«Просто начала рыдать»: жена Джигана не сдержала слёз, узнав о беременности

Оксана Самойлова рассказала о том, с какими переживаниями ей пришлось столкнуться после УЗИ и слов врачей о будущем малыше.

Возлюбленная рэп-исполнителя не стала скрывать: она испытала настоящий «шок», узнав о четвертой беременности. По словам Оксаны, когда она вынашивала первого ребенка, на тот момент будущей мамочке было всего 22 года, поводов для стресса было куда меньше. О том, что она находится в интересном положении, Самойлова узнала, находясь на отдыхе в другой стране. Вместе с мужем им удалось найти доктора и сдать все необходимые анализы в клинике. Результаты исследования, по словам модели, повергли ее в состояние ужаса.

Как выяснилось, супруга Джигана все это время принимала противозачаточные препараты. Девушка не сомневалась, что она приняла все необходимые меры и вряд ли забеременеет в ближайшее время. Однако, сделав УЗИ, возлюбленная музыканта удостоверилась в обратном.

«Я просто начала рыдать», — отметила Оксана.

Медики выявили у будущей мамочки полный набор осложнений, начиная от предлежания и заканчивая отслойкой с гематомами. Несмотря на это, Самойлова чувствовала себя хорошо и даже не догадывалась о беременности. Все оставшееся время в отпуске возлюбленная Джигана провела на капельницах, которые стабилизировали ситуацию. Оксане удалось справиться с переживаниями после вторичного обследования. Медики убедили девушку в том, что ее будущему малышу ничего не угрожает, как и ей самой. Возлюбленная музыканта вернулась в Москву с разрешения докторов.