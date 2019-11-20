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Бывший муж Марии Куликовой помогает ей растить сына Ваню

42-летняя актриса не препятствует Денису Матросову принимать участие в воспитании наследника.

Бывший муж Марии Куликовой помогает ей растить сына Ваню
Мария Куликова (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя Мария Куликова не скрывает: она лично занималась поиском будущей школы для своего единственного сына. Наследника актриса родила в августе 2011 года. Сейчас Ваня учится во втором классе. Отцом мальчика стал Денис Матросов. Несмотря на то, что супруги развелись еще четыре года назад, они делают все для того, чтобы их сын чувствовал присутствие как мамы, так и отца.

Для того, чтобы определиться с будущим учебным заведением, Куликова сама объездила все школы в округе, пока не нашла тот вариант, который полностью соответствовал ее требованиям. По словам артистки, ее наследник учится в частной гимназии с новой системой обучения. Суть заключается в том, что дети не обязаны сидеть по пять уроков подряд. Все занятия перемежаются с другими интеллектуальными программами — ребята могут посещать различные кружки по шахматам или танцам. Кроме того, в расписании есть место для часовых прогулок на свежем воздухе.

Мария очень благодарна бывшему мужу за то, что он не пренебрегает сыном. По словам актрисы, в последнее время все решения, касающиеся воспитания Вани, они принимают вместе с его отцом.

«С Денисом мы в тандеме», — приводит 7days слова Марии Куликовой.

Актриса не скрывает, в свои восемь лет Ваня очень интересуется темой Второй мировой войны. Вместе с мамой он смотрит фильмы, посвященные тому времени, исторические программы. Мария старается делать все для того, чтобы ее сын рос с пониманием того, что было в прошлом, со знанием исторической и культурной ценности.

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Бывший муж Марии Куликовой помогает ей растить сына Ваню
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