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Билли Айлиш претендует сразу на несколько наград «Грэмми» в 2020 году

Опубликован список номинантов на престижную музыкальную премию.

Билли Айлиш претендует сразу на несколько наград «Грэмми» в 2020 году
Билли Айлиш стала невероятно популярной исполнительницей в 2019 году. Фото: Billy Bennight/AdMedia

Объявлены артисты, которые поборются за «Грэмми» 27 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Список номинантов опубликован на сайте музыкальной премии.

В категории «Лучшая запись года» собраны Билли Айлиш «Bad guy», Ариана Гранде «7 rings», H.E.R. «Hard Place», а также песни группы Bon Iver, рэперов Lizzo и Lil Nas X, певца Khalid и других исполнителей.

За «Альбом года» поборются пластинки практически тех же звезд. К ним добавились Лана Дель Рей и рок-группа Vampire Weekend.

На титул «Лучшего нового исполнителя» претендуют все те же Билли Айлиш, Lizzo и Lil Nas X. Конкуренцию им составят Black Pumas, Tank and the Bangas, Мэгги Роджерс и испанская певица Розалия.

А в «Песне года» каждый номинант — это композиция с целой солянкой популярных исполнителей. Сама себе артист в списке только Тейлор Свифт с треком «Lover».

Добавим, что это будет уже 62-я церемония «Грэмми». Ее ежегодно проводит Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

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АмерикаАриана ГрандеБилли АйлишЛана Дель Реймузыкапремия «Грэмми»
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Билли Айлиш претендует сразу на несколько наград «Грэмми» в 2020 году
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