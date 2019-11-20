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Читатели Teleprogramma.pro посчитали, что Плющенко и Рудковская распускают о себе слухи сами

Почти половина пользователей портала проголосовали именно за этот вариант ответа в нашем опросе.

Читатели Teleprogramma.pro посчитали, что Плющенко и Рудковская распускают о себе слухи сами
Яна Рудковская. Фото Global look press.

Портал Teleprogramma.pro провел опрос, чтобы выяснить отношение наших читателей к усилившимся в последнее время слухам вокруг фигур Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В СМИ усиленно стали говорить о разводе звездной пары. Оказалось, подавляющее большинство считает, что чета сама создает о себе слухи.

Напомним, с обложек таблоидов в последнее время практически не сходят две фамилии: Плющенко и Рудковская. В каких только ипостасях они не проявились: сообщалось не только о грядущем расставании пары, но и о процедуре ЭКО Яны, а также возможности суррогатного материнства, писали о системных изменах Плющенко, заявлении в полицию из-за угроз сыну и многом другом.

Кое-кто заметил, что вся эта активность появилась накануне премьеры ледового шоу пары. Вывод напрашивался сам собой – фигурист и продюсер решились на черный PR, чтобы привлечь интерес к предстоящему выступлению.

Неудивительно, что большинство читателей, принявших в нашем опросе, проголосовали именно за этот вариант. Свыше 40% считают, что пара сама распускала о себе эти слухи. Почти 30% допускают об этом мысль. И столько же уверены, что развод Плющенко и Рудковской – не за горами.

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Евгений ПлющенкоРудковская и ПлющенкоРудковская новостиЯна Рудковская
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Читатели Teleprogramma.pro посчитали, что Плющенко и Рудковская распускают о себе слухи сами
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