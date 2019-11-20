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«Жизнь и так разнообразна»: модель Playboy отказалась от предложения Павла Воли пойти в политику

Юморист высмеял приглашение красавицы в администрацию Ростова-на-Дону.

«Жизнь и так разнообразна»: модель Playboy отказалась от предложения Павла Воли пойти в политику
Мария Лиман не готова потратить молодость на политическую карьеру. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Шутки Павла Воли еще долго живут после того, как юморист выдаст их со сцены Comedy Club. Недавно он пошутил по российскую модель Playboy Марию Лиман, которой предложили стать чиновницей в мэрии ее родного Ростова-на-Дону. Шоумен дал красавице несколько советов, как построить правильным имидж в политике, а вообще призвал не мелочиться, а метить сразу в президенты.

Некоторые ростовские депутаты юмора не оценили и даже собирались подавать на Волю в суд, мол, порочит престиж городской администрации. Но 25-летняя красотка-модель «остудила» страсти, заявив, что пока в чиновницы не собирается.

«Да, я сейчас не пойду в политику, моя жизнь и так разнообразна и интересна», — написала Мария в Instagram 20 ноября, подкрепив решение эротичным снимком в нижнем белье.

Лиман добавила, что, возможно, ближе к пенсии, когда она достигнет всех своих целей и вырастит детей, она решит баллотироваться куда-нибудь. Пока что же в мечтах у девушки — съемки в Голливуде. В России она уже снялась в клипе и получила небольшую роль в сериале.

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Мария ЛиманПавел ВоляполитикаРостов-на-Донушутка

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«Жизнь и так разнообразна»: модель Playboy отказалась от предложения Павла Воли пойти в политику
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