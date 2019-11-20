«Жизнь и так разнообразна»: модель Playboy отказалась от предложения Павла Воли пойти в политику

Шутки Павла Воли еще долго живут после того, как юморист выдаст их со сцены Comedy Club. Недавно он пошутил по российскую модель Playboy Марию Лиман, которой предложили стать чиновницей в мэрии ее родного Ростова-на-Дону. Шоумен дал красавице несколько советов, как построить правильным имидж в политике, а вообще призвал не мелочиться, а метить сразу в президенты.

Некоторые ростовские депутаты юмора не оценили и даже собирались подавать на Волю в суд, мол, порочит престиж городской администрации. Но 25-летняя красотка-модель «остудила» страсти, заявив, что пока в чиновницы не собирается.

«Да, я сейчас не пойду в политику, моя жизнь и так разнообразна и интересна», — написала Мария в Instagram 20 ноября, подкрепив решение эротичным снимком в нижнем белье.

Лиман добавила, что, возможно, ближе к пенсии, когда она достигнет всех своих целей и вырастит детей, она решит баллотироваться куда-нибудь. Пока что же в мечтах у девушки — съемки в Голливуде. В России она уже снялась в клипе и получила небольшую роль в сериале.