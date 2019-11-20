Гай Германике пришлось расплакаться, чтобы ее детей приняли в православную школу

Артхаусный режиссер Валерия Гай Германика отдала своих дочерей Октавию и Северину в частную православную школу. Вместе с ними учатся дети священников и отпрыски из многодетных семей.

Прежде, чем отдать наследниц в учебное заведение, Валерия провела целое исследование: разведала атмосферу, царящую в школе, познакомилась с детьми, с которыми предстояло учиться Октавии и Северине, а также с местным духовником, отцом Алексеем Уминским.

«Все факторы говорили о том, что учебное заведение подходит нам идеально», — сказала Германика на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Однако детей эпатажного кинорежиссера приняли в православное учреждение не сразу, сославшись на то, что у Валерии дурная репутация. Тогда Германика пошла в обычную школу, где увидела курящих учеников возле стен учебного заведения. Его директор повел себя странно — заявил, что ее дочери будут также дымить рядом.

В итоге создательница нашумевшего сериала «Школа» расплакалась и сказала, что лучше оставить детей на домашнем обучении, чем отдать в такие условия. В престижной православной школе пожалели Германику и приняли ее девочек.