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Гай Германике пришлось расплакаться, чтобы ее детей приняли в православную школу

11-летняя Октавия и 3-летняя Северина учатся вместе с наследниками священников.

Гай Германике пришлось расплакаться, чтобы ее детей приняли в православную школу
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Артхаусный режиссер Валерия Гай Германика отдала своих дочерей Октавию и Северину в частную православную школу. Вместе с ними учатся дети священников и отпрыски из многодетных семей.

Прежде, чем отдать наследниц в учебное заведение, Валерия провела целое исследование: разведала атмосферу, царящую в школе, познакомилась с детьми, с которыми предстояло учиться Октавии и Северине, а также с местным духовником, отцом Алексеем Уминским.

«Все факторы говорили о том, что учебное заведение подходит нам идеально», — сказала Германика на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Однако детей эпатажного кинорежиссера приняли в православное учреждение не сразу, сославшись на то, что у Валерии дурная репутация. Тогда Германика пошла в обычную школу, где увидела курящих учеников возле стен учебного заведения. Его директор повел себя странно — заявил, что ее дочери будут также дымить рядом.

В итоге создательница нашумевшего сериала «Школа» расплакалась и сказала, что лучше оставить детей на домашнем обучении, чем отдать в такие условия. В престижной православной школе пожалели Германику и приняли ее девочек.

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Валерия Гай ГерманикаКсения СобчакКсения Собчак последние новостишоу "Осторожно Собчак"
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Гай Германике пришлось расплакаться, чтобы ее детей приняли в православную школу
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