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«Милан – столица Италии»: Ивлеева «блеснула» знаниями в шоу Иды Галич

Звезда «Орла и решки» проиграла школьникам со счетом 4:6.

«Милан – столица Италии»: Ивлеева «блеснула» знаниями в шоу Иды Галич
Настя Ивлеева. Фото https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева приняла участие в YouTube-шоу «1-11», где умудрилась проиграть школьникам со счетом 4:6. Трэвел-журналист не смогла ответить на элементарные вопросы.

По правилам программы, ведущая Ида Галич задает звездным гостям и школьникам 11 вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против звезды выходит отвечать первоклассник, на вопрос из второго класса – второклассник и так далее.

Особенно провальными для Ивлеевой оказались вопросы по географии, истории и биологии. К примеру, звезда не смогла определить столицы нескольких государств. «Милан – столица Италии, Нью-Йорк – США», — заявила она. Словом, Рим и Вашингтон остались в пролете.

Та же беда с биологией. Ей нужно было ответить на вопрос: «Как будут называться эти животные женского рода?» В итоге в пару селезню Ивлеева определила «селезниху», борову – «боровиху», а волку – «волчиху».

Не смогла вспомнить ведущая и человека, который основал Москву. Она предположила, что это был князь Владимир. Услышав про Юрия Долгорукого, звезда воскликнула: «Боже, какой стыд! Я здесь живу и не знаю». «Но знаешь, где самая вкусная шавуха», — пошутила Ида Галич. «Да», —подтвердила Ивлеева.

«Друзья, не судите строго. Вам, наверное, там легко рассуждать, сидя на диване. Я, допустим, хороша в других областях», — обратилась к зрителям Ивлеева. «Это каких?» — спросила Галич. «Например, я знаю, когда был создан поселок Безметелево. В старину», — ответила ее приятельница.

Проиграв школьникам, Настя заявила, что совсем не расстроена. «Нужно уметь проигрывать. Эти вещи мотивируют меня. Если вы думаете, что они мотивируют выучить меня географию, то нет. Они мотивируют меня… Я еще не поняла на что», — сказала она.

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«Милан – столица Италии»: Ивлеева «блеснула» знаниями в шоу Иды Галич
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